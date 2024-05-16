“Çözüm yerine, sorun üretiyorlar”

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin et konusunda attığı adımların çözüm yerine sorun ürettiğini söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “yalnızca et sorunuyla ilgili değil, bu ülkenin tüm sorunlarıyla ilgili olarak gitmelerinden başka çözüm yok” dedi.

Hükümetin sorun çözme başarısı olmadığını ancak birbirleriyle mücadele ettiği düşünülen kasaplarla hayvancıları bir karara karşı olma noktasında birleştirdiğini belirten Erhürman, hükümetin ithal et konusundaki adımına hem hayvancı hem de kasapların karşı olduğuna dikkat çekti.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramdan önce bu fotoğrafın üzerinde şunlar yazıyordu: “Hükumetten bayram müjdesi: Kuzu eti fiyatı 550 TL’yi geçmeyecek”…

Üzerinden bir buçuk ay geçti. Ortalık allem gallem oldu. "Hükumet" koyduğu “narh”ı bile uygulayamadı.

Şimdi yeni bir karar açıkladı "hükumet". Donmuş et ithal edilecekmiş. O kadar “yerinde” bir karar ki hem Kasaplar Birliği hem de Hayvan Üreticileri Birliği karşı.

Sorunu çözme başarısı yok ama kabul etmek gerekir ki birbirleriyle mücadele ettiği düşünülen kasaplarla hayvancıları bir karara karşı olmak noktasında birleştirebilmek de büyük bir başarı!

O koltuklarda oturdukça çözüm değil sorun üretmeye devam edecekler! O nedenledir ki yalnızca et sorunuyla ilgili değil, bu ülkenin tüm sorunlarıyla ilgili olarak gitmelerinden başka çözüm yok!”