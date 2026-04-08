"Çözüm üretilemedi, çaba gösterme zeminimiz kalmadı"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son günlerde yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, diyalog zemini oluşturulması için yürütülen temaslardan sonuç alınamadığını bildirdi.

Erhürman, “birkaç günden beri, yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve mümkünse bir diyalog ortamının sağlanması için Cumhurbaşkanlığı olarak yoğun çaba gösterdik” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın süreçte üstlendiği rolün, tarafların öneri ve taleplerini karşılıklı olarak iletmek ve olası çözüm yollarını ortaya koymakla sınırlı olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanlığı'nın göstermeye çalıştığı gayret, tarafların önerilerinin ve taleplerinin birbirlerine aynen iletilmesine ve ihtimallerin ortaya konulmasına yönelik ve bundan ibaret olmuştur” denildi.

Gelinen aşamada bir uzlaşı sağlanamadığını kaydeden Erhürman, “varılan noktada bir çözüm üretilememiştir” ifadelerine yer verdi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı’nın arabuluculuk çabasının devamı için uygun koşulların kalmadığı değerlendirmesinde bulunularak, “bu noktadan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın aynı çabayı göstermeye devam etmesinin zemininin kalmadığı değerlendirilmektedir” açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında ayrıca, bu konu dışında Cumhurbaşkanlığı’nın anayasal görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Anayasa ve mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek konusunda azami çaba göstermeye devam edecektir” dedi.