“Çözüm, en erken zamanda genel seçimdir”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), son ülkede yaşanan mali ve ekonomik sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni istifaya davet etti, “Gelinen aşamada çare erken seçimdir” dedi.

Sendika açıklamasında, “Ülkemiz çok ciddi mali ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır” ifadelerine yer verilerek, bu tablonun en büyük sorumlusunun hükümet olduğu ifade edildi. Açıklamada, “bu hükümetin yarattığı sorunu ve güven bunalımını seçimsiz çözme şansı kalmamıştır” denildi.

Ekonomik sorunların çözümünün ciddi mali tedbirler gerektirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “hükümet bu mali tedbirlerle ilgili emekçileri hedefine koymuştur” ifadesi kullanıldı. Toplumsal uzlaşı sağlayacak herhangi bir program ya da yöntem ortaya konmadığı belirtilirken, “Aksine, hükümet emekçilerin güvenini tamamen ortadan kaldıran dayatmalara gitmiştir” denildi.

DAÜ-SEN, sorunların çözümü için toplumsal uzlaşının şart olduğunu vurgulayarak, bunun da ancak halkın desteğini ve güvenini kazanmış bir hükümet tarafından sağlanabileceğini kaydetti. Açıklamada, çeşitli anketler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına işaret edilerek, hükümetin halk desteğini önemli ölçüde yitirdiği ifade edildi.

Hükümetin emekçilerin alım gücünü düşüren uygulamalara yönelmesinin toplumsal gerilimi artıracağı dikkat çekilen açıklamada, “bu uygulamaları dayatmaya çalışması, sadece toplumsal çatışmaların derinleşmesiyle beraberinde mali ve ekonomik sorunların daha da büyümesi sonucunu getirecektir” ifadelerine yer verildi.

Sendika, “hem mali ve ekonomik sorunların hem de yaşanan gerginliklerin yegane çözümü en erken zamanda genel seçimdir” diyerek, halkın sokaktaki tepkisinin de bu ihtiyacı ortaya koyduğunu belirtti.