“Çözüm çabalarına yoğunlaşın”

Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP ve YKP; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Berlin’de ortaya koyduğu çerçeve üzerinde taraflardan taahhüt alarak görüşmeleri bir an önce başlatmasını ve Kıbrıs sorununun bugüne kadar taraflarca karşılıklı kabul edilen parametreler çerçevesinde çözüm çabalarının yoğunlaştırılmasını talep etti.

Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP ve YKP ortak açıklama yaparak Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıların gelecek belirsizliği yaşamasına neden olduğunu, bölge ülkeleri arasında gerilim yaşandığını ve ilişkilerin bozulduğunu kaydetti.

Bölge ve dünya barışına zarar veren unsurlardan birisi olduğu savunulan bu sorunun mutlak bir şekilde derhal çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kıbrıs’ta bir federal çözüme ulaşılabilmesi için her türlü mücadeleyi vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz” denildi.

Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda 1968 yılında başlayan iki toplum arasındaki görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığı dönemler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle iki toplum tarafınca kabul edilen siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs’ın şu anda ada için en uygun çözüm modeli olarak durduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu çözüm temeli üzerine Birleşik Federal Kıbrıs’ın kurulması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği ve tarafların Berlin’de uzlaştığı çerçevenin taraflarca içinin doldurulmasını destekliyoruz. Adamızın bölünmesini öngören iki devletli çözüm veya adamızın bir bölümünün ve/veya bütününün başka bir ülkeye bağlanmasını talep etmek çözüm istememek anlamı taşımakta olup, her zaman bunun karşısında olacağımızı bilmenizi istiyoruz” denildi.

“BM’nin görüşmeleri bir an önce başlatmasını ve çabalarını yoğunlaştırmasını talep ediyoruz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Crans Montana’da olduğu gibi Kıbrıs Rum liderliğinin masayı terk etmesi ile sonuçlanan hayal kırıklığının yaşanmaması adına BM Genel Sekreteri’nin Berlin’de ortaya koyduğu çerçeve üzerinde taraflardan taahhüt alarak görüşmeleri bir an önce başlatmasını ve Kıbrıs sorununun bugüne kadar taraflarca karşılıklı kabul edilen parametreler çerçevesinde çözüm çabalarının yoğunlaştırılmasını talep ediyoruz.

“Tek istediğimiz her tarafın samimi olması”

Kıbrıs sorununun çözümü ve adamızın federal bir çatıda birleşmesi sadece Kıbrıs’a değil tüm bölge ülkelerine barış, istikrar ve iş birliği imkanları sunacaktır. Bu bağlamda sizleri de üzerinize düşen görevleri samimiyetle yerine getirmeye, geçmişte olduğu gibi süreci oyalamak yerine realist bir tavırla sürecin olumlu anlamda sonlanmasına katkı koymaya davet ediyoruz. Tek istediğimiz her tarafın samimi olmasıdır. Biz samimiyetle adamızda çözüm istiyoruz ve aynı samimiyeti sizlerden de bekliyoruz.”