“Çözülmezse konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne taşıyacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’ndaki itfaiye birimindeki sorunlar çözülmezse konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) taşıyacaklarını kaydetti.

Bengihan yazılı açıklamasında, Ercan Havaalanı’nda can güvenliği açısından tehlike yaratan sorunların çözümü için defalarca yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını savundu.

Buradaki itfaiye araçlarının ve havacılık sistemi cihazlarının tamiri veya yenilenmesi için hiçbir adım atılmadığını, yeni istihdam edilen 29 itfaiye personelinin özel kıyafetleri de hala alınmadığı için bu personelin vardiyalarda görevlendirilemediğini de ileri süren Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “vurdumduymazlıkla” suçlayarak bu tutumu kınadıklarını belirtti.

Güven Bengihan, yaptıkları üçüncü uyarıya rağmen sorunlar çözülmezse konuyu ICAO’ya taşıyacaklarını yineledi.