COVID’den bir kayıp daha…

Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle bir süredir tedavi gören 71 yaşındaki Yaşar Yıldız yaşamını yitirdi.

Bu bilgi hastane yetkilileri tarafından da doğrulandı.

Koah ve kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldız’ın, 3 doz Sinovac aşılı olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Son kayıp ile birlikte Covid-19’a bağlı ölümler 127’ye yükseldi.