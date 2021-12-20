COVID’den bir kayıp daha…
Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle bir süredir tedavi gören 71 yaşındaki Yaşar Yıldız yaşamını yitirdi.
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Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle bir süredir tedavi gören 71 yaşındaki Yaşar Yıldız yaşamını yitirdi.
Bu bilgi hastane yetkilileri tarafından da doğrulandı.
Koah ve kalp hastası olduğu öğrenilen Yıldız’ın, 3 doz Sinovac aşılı olduğu da elde edilen bilgiler arasında.
Son kayıp ile birlikte Covid-19’a bağlı ölümler 127’ye yükseldi.
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