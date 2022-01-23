COVID19 pozitif olmasına rağmen 3 kişi sandık başına gitti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişi sandık başına gitti.

Açıklamada ayrıca, 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı, toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra telefonu ile fotoğrafını çektiği ve 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ifade edildi.

Bir iş yerinin ise alkollü içecek sattığı ortaya çıktı.

Polis’in açıklaması şöyle:

“23.01.2022 tarihinde, KKTC genelinde yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi” nedeniyle oy verme işlemleri sırasında;

Toplam 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği,

Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla 3 kişinin sandık alanına geldiği,

2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığı ve

Oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde bir iş yerinin dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu tüm şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.”