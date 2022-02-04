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COVID19: 543 yeni vaka, 1 ölüm

COVID19: 543 yeni vaka, 1 ölüm

"Toplam 15.591 test yapıldı, 543 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 642 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.591 olup, 543 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 642 kişi taburcu edilmiştir.

226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147  kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 543     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948     

Toplam Vaka Sayısı: 57.581      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5191    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3774        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122188

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