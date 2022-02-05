COVID19: 476 pozitif vaka, 1 kişi vefat etti
"Toplam 15.281 test yapıldı, 476 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 602 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 602 kişi taburcu edilmiştir.
230 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 73 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229
Toplam Vaka Sayısı: 58.057
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3791
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122642