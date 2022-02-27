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COVID19: 373 yeni vaka

COVID19: 373 yeni vaka

"Toplam 22.759 test yapıldı, 373 pozitif vakaya rastlandı, 397 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.759 olup, 373 pozitif vakaya rastlanmış, 397 kişi taburcu edilmiştir.

123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 373            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786   

Toplam Vaka Sayısı: 67.867      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979            

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522

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