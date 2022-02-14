Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID19: 343 pozitif vaka, 487 taburcu
COVID19: 343 pozitif vaka, 487 taburcu

COVID19: 343 pozitif vaka, 487 taburcu

"Toplam 25.038 test yapıldı, 343 pozitif vakaya rastlandı, 487 kişi taburcu edildi"

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir.

156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 343        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630        

Toplam Vaka Sayısı: 62.052       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120           

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287

Bu haber toplam 706 defa okunmuştur
Etiketler : ,