COVID19: 343 pozitif vaka, 487 taburcu
"Toplam 25.038 test yapıldı, 343 pozitif vakaya rastlandı, 487 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir.
156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 343
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630
Toplam Vaka Sayısı: 62.052
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287