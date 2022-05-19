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COVID19: 2632 test, 33 pozitif vaka

COVID19: 2632 test, 33 pozitif vaka

"Toplam 2632 test yapıldı, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 2632 olup, 33 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

19 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2632  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33       

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.932.167           

Toplam Vaka Sayısı: 94.594                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.925                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 434                  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 427         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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