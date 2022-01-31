COVID19: 2 ölüm, 508 yeni vaka
"Toplam 21.978 test yapıldı, 508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir.
254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 508
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219
Toplam Vaka Sayısı: 55.312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5090
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 120367