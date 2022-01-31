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COVID19: 2 ölüm, 508 yeni vaka

COVID19: 2 ölüm, 508 yeni vaka

"Toplam 21.978 test yapıldı, 508 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 519 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 103 kişi Girne, 104 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 508    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219 

Toplam Vaka Sayısı: 55.312     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5090 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120367

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