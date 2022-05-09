COVID19: 13.184 test, 45 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.184 olup, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır"
19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663
Toplam Vaka Sayısı: 94.125
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 512
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 251