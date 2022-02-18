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  3. COVID19: 1 ölüm, 467 yeni vaka
COVID19: 1 ölüm, 467 yeni vaka

COVID19: 1 ölüm, 467 yeni vaka

"Toplam 16.730 test yapıldı, 431 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 467 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.730 olup, 431 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 467 kişi taburcu edilmiştir.

177 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.730       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 431 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 431        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.677.653 

Toplam Vaka Sayısı: 64.007     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.610         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4212        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4160  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 187  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1452  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 386

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 367

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127947

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