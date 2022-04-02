COVID19: 1 kişi hayatını kaybetti, 485 yeni vaka
"Toplam 19.756 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 485 pozitif vakaya rastlandı"
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır.
238 kişi Lefkoşa, 101 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508
Toplam Vaka Sayısı: 86.738
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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Etiketler : corona virüs, corona