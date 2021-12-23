COVİD-19'dan bir ölüm daha
Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 50 yaşındaki Yesra Palut yaşamını yitirdi.
A+A-
Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 50 yaşındaki Yesra Palut yaşamını yitirdi. Aşılı olan Palut’un böbrek nakli olan, yüksek risk grubundaki hastalar arasında olduğu öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere dün 2 kişi, geçtiğimiz gün ise 5 kişi yaşamını yitirmişti. Peş peşe gelen ölümlerle COVID-19’dan dolayı bu güne dek hayatını kaybeden kişi sayısı 133’e yükseldi.
Bu haber toplam 537 defa okunmuştur