COVİD-19'dan bir ölüm daha

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 50 yaşındaki Yesra Palut yaşamını yitirdi. Aşılı olan Palut’un böbrek nakli olan, yüksek risk grubundaki hastalar arasında olduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere dün 2 kişi, geçtiğimiz gün ise 5 kişi yaşamını yitirmişti. Peş peşe gelen ölümlerle COVID-19’dan dolayı bu güne dek hayatını kaybeden kişi sayısı 133’e yükseldi.