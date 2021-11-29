COVID-19’dan bir kayıp daha Kişmir’in vefatı üzdü…

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören, Lefkoşa’nın sevilen simalarından Ahmet Kişmir, COVID-19 nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

Kişmir’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu…

Yaklaşık bir haftadır entübe şekilde tedavisine devam edilen Ahmet Kişmir, kalp hastasıydı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir ile Bengü Kişmir Taşkent ve Ogün Kişmir’in de babası olan Kişmir, bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.