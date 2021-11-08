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Covid 19’dan bir kayıp daha

Covid 19’dan bir kayıp daha

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören ve 3 Kasım’dan beridir yoğun bakımda olan 41 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti.

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Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören ve 3 Kasım’dan beridir yoğun bakımda olan 41 yaşındaki COVID-19 hastası hayatını kaybetti.

Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki hastanın herhangi bir kronik rahatsızlığı yoktu ve aşısızdı.

41 yaşındaki kayıpla birlikte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e çıktı.

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