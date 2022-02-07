COVİD-19’dan bir günde, 2’inci kayıp: 62 yaşındaki Çakmak yaşamını yitirdi
Pandemi Hastanesi’nde bir süredir Covid-19 tedavisi gören 62 yaşındaki Samiye Çakmak bugün yaşamını yitirdi.
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Pandemi Hastanesi’nde bir süredir Covid-19 tedavisi gören 62 yaşındaki Samiye Çakmak bugün yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Çakmak’ın aşısız olduğu öğrenildi.
Çakmak’ın ölümüyle birlikte bugünkü COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2’ye yükseldi.
Sabah saatlerinde de 93 yaşındaki İbrahim Alimer de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kıbrıs’ın kuzeyinde bugüne dek COVID-19 nedeniyle 181 kişi yaşamını yitirdi.
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