COVID-19'da korkutan rakamlar! 3 ayda 79 ölüm

Derya ULUBATLI

Yılın başından bu yana geçen üç ayda COVID-19 kaynaklı toplam 79 ölüm yaşandı, Omicron varyantıyla düşmesi beklenen ölüm oranlarının yükselmeye devam etmesi, endişe yarattı.

Kasım 2021’in sonunda ortaya çıkan Omicron varyantının hızlı bulaşmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısını düşürmesi beklentiler arasındayken, bu rakamın artışa geçmesi korkuya neden oldu. Varyantın henüz adaya gelmediği 2021 yılının Ekim ayında 10, Kasım ayında ise 14 ölüm kaydedilirken, bu rakam 2022 yılının Ocak ayında 33, Şubat ayında 23, 28 Mart’a kadar olan sürede ise 23 olarak açıklandı.

Ocak ayının başından bugüne yaşanan 79 ölümü yorumlayan uzmanlar, hayatını kaybedenlerin çoğunun kronik hastalıkları olan, aşısız kişiler olduğuna vurgu yaptı, bu kişilerin hem kendilerini koruması, hem de çevresindekiler tarafından korunması gerektiğini söyledi. Aşının önemine de dikkat çeken sağlıkçılar, tüm dünyada ölüm sayıları düşerken adanın kuzeyinde artmaya devam ettiğine değindi, Sağlık Bakanlığı’nın bilgi kirliğini azaltarak insanları aşıya teşvik etmesi gerektiğini savundu.

Ocak: 33 kişi

Şubat: 23 kişi

Mart (28 Mart’a kadar): 23 kişi

Sağlıkçılar ne yorum yaptı?

Dr. Ceyhun Birinci: “Ölenler genellikle kronik hastalığı olan, aşısız kişiler”

“Ölümlerin en büyük sebebi virüse yakalanan kişilerin farklı kronik hastalıkları da barındıran, aşısız kişiler olması… Ek hastalığı olan kişilerin rutin aşı dozlarını aksatmadan yapması gerekiyor”

Ölümlerin en büyük sebebini ‘virüse yakalanan kişilerin farklı kronik hastalıkları da barındıran, aşısız kişiler olması’ olarak değerlendiren CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, bu kişilerin diğerlerine göre çok daha iyi korunması gerektiğini söyledi. Birinci şunları aktardı: “Ölenlerin çoğunun kronik hastalıkları var. Karaciğer, akciğer hastalıkları, diyabet gibi yan hastalıklar COVID-19 kaynaklı ölümlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu kişilerde COVID çok daha ağır seyrediyor ve diğer organları da etkiliyor. Özellikle bu kişilerin hastalıktan çok iyi korunması ve çevrelerindeki kişilerin de virüsü onlara taşımamak için dikkatli olması gerekir”.

Ek hastalığı olan kişilerin rutin aşı dozlarını aksatmadan yapması gerektiğini de belirten Birinci, “doktorlarının önerileri takip etmeli, kendilerini izole ederek korumalı, maske kullanmalı ve hijyen kurallarına uymalıdırlar” şeklinde konuştu.

Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers: “Risk grubundaki insanların aşılanma oranı düşük”

“Maalesef ülkemizde risk grubundaki kişilerde aşılanma oranı hiç tatminkar değil. Çok bilgi kirliliği var, insanlarda aşı korkusu var ve Sağlık Bakanlığı da yeterli bilgilendirmeyi yapmıyor”

Omicron varyantıyla birlikte hastalığın seyri hafiflemiş olsa da, kronik hastalığı olan ve yaşlı kişileri için virüsün halen bir risk olduğunu dile getiren Moleküler Genetik Uzmanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, bu kişilerin yeterince aşılanmadığından yakındı. Rogers şunları anlattı: “Maalesef ülkemizde risk grubundaki kişilerde aşılanma oranı hiç tatminkar değil. En büyük sıkıntımız bu. Çok bilgi kirliliği var, insanlarda aşı korkusu var ve Sağlık Bakanlığı da yeterli bilgilendirmeyi yapmıyor. Genellikle aşısız ya da aşılarını tamamlamamış kişiler ölüyor. Dünya genelinde ölüm oranları düşerken biz bunu ülkemizde bir türlü yakalayamadık. Sağlık Bakanlığı’nın yeterli bilgilendirmeyi yapmaması ve oluşan bilgi kirliliği bizi bu duruma getiriyor”.

Dr. Mustafa Akansoy: “Çoğu, aşılarını tamamlamamış ya da aşısız kişiler”

“Hayatını kaybeden hastaların çoğun aşı yaptırmamış ya da dozunu tamamlamamış kişiler… Pandeminin başından beri hekimler olarak ‘maske, mesafe, hijyen’ uyarısı yapıyoruz ancak kimse bu kurala yeterince uymuyor”

Hayatını kaybeden hastaların çoğunun aşı yaptırmamış ya da dozunu tamamlamamış kişiler olduğunu kaydeden Dr. Mustafa Akansoy, bu kişilerde hastalığın çok daha ağır ilerlediğini dile getirdi. Pandeminin başından beri hekimler olarak ‘maske, mesafe, hijyen’ uyarısı yaptıklarını söyleyen Akansoy, kimsenin bu kurala yeterince uymamasından yakındı, özellikle kronik hastalığı olan aşısız kişilerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Akansoy, “COVID’in eskisi kadar gündemde olmasını beklemiyoruz ancak aşılama eş zamanlı olarak aynı hızda devam etmeli” ifadelerini kullandı.