COVID-19’da 35 kaybın yaş ortalaması: 69

COVID-19 nedeniyle adanın kuzeyinde bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti.

Art arda yaşanan kayıplarda yaş ortalamasının 69 olduğu Sağlık Bakanlığı kayıtlarına geçti.



Pandemi Hastanesi’nde 27 Mayıs’tan itibaren tedavi gören 57 yaşındaki M.K isimli erkek hasta da dün hayatını kaybetti.

Ocak ayında yaşama veda eden 40 yaşındaki S.Ç isimli erkek hasta ‘en genç’ ölüm olarak resmi verilere yansırken, Nisan ayında 100 yaşındaki Y.T’nin (E) hayatını kaybetmesi de ‘en yaşlı’ kayıp oldu.

Hayatını kaybeden kişilerin sağlık sorunlarında diyabet, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunduğu görüldü.

Ayşe GÜLER

COVID-19 nedeniyle adanın kuzeyinde bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti.

Art arda yaşanan kayıplarda yaş ortalamasının 69 olduğu Sağlık Bakanlığı kayıtlarına geçti.

Ocak ayında yaşama veda eden 40 yaşındaki S.Ç isimli erkek hasta ‘en genç’ ölüm olarak resmi verilere yansırken, Nisan ayında 100 yaşındaki Y.T’nin (E) hayatını kaybetmesi de ‘en yaşlı’ kayıp oldu.

En fazla kayıp, bu yılın Şubat ayında yaşandı, Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre; 9 kişi COVID-19 nedeniyle yaşama veda etti.

Hayatını kaybeden kişilerin sağlık sorunlarında diyabet, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunduğu görüldü.

Yaşamını yitiren hastaların 8’inin kadın olduğu da görüldü.

YENİDÜZEN, 2020 Mart ayından bugüne COVID-19 kaynaklı ölümleri inceledi.

2020’DE DURUM NEYDİ? Mart:1

Nisan: 3

Ekim: 1

Aralık: 1

İLK 6 AYDA ‘COVID’ KAYIPLARI: 26 KİŞİ OCAK: 8

ŞUBAT: 9

MART: 3

NİSAN: 5

MAYIS: 2

HAZİRAN: 2

İlk kayıplar, Alman turistler…

COVID-19 kaynaklı ilk kayıp, 2020 Mart ayında yaşandı.

Ülkedeki ilk vakalar arasında yer alan 73 yaşındaki Alman turist J.B. 28 Mart’ta yaşamını yitirdi.

Alman turistin eşi 83 yaşındaki L.H.G.G isimli kadın ise 1 Nisan’da hayatını kaybetti.

7 Nisan’da ise 74 yaşındaki Ü.T isimli erkek yaşamını yitirmişti.

Turistlerin ardından 13 Nisan’da 54 yaşındaki M.U.K isimli erkek hasta COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 17 Ekim’de ise 78 yaşındaki A.Ç hayatını kaybetti.

8 Aralık’ta ise 83 yaşındaki Z.D isimli kadın, yaşama veda etti.

Ocak’ta 8 kayıp…

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre Ocak’ta COVID -19 nedeniyle 8 kişi Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki M.B isimli erkek hasta hayatını yitirdi.

Hastanın ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalp pili, akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi bulunuyordu.

3 Ocak’ta karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki S.A isimli kadın hasta vefat etti.

Hastanın kronik akciğer hastalığı bulunuyordu.

5 Ocak’ta karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan K.Ş isimli erkek hasta yaşama veda etmişti.

8 Ocak’ta Nöroloji karantina servisinde yoğun bakımda yatan S.H hayatını kaybetti.

Hasta, KOAH, pnömoni, Diabet, Akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunuyordu.

Öte yandan 12 Ocak’ta 84 yaşındaki H.A isimli erkek hasta yaşamını yitirdi. Hastanın kalp pili vardı.

22 Ocak’ta ise 74 yaşındaki S.U isimli kadın hasta hayata veda etti. Söz konusu kişi, diyabet, hipertansiyon +kalp rahatsızlığı yaşıyordu.

Aynı gün 40 yaşındaki S.Ç ile 56 yaşındaki M.A.K isimli erkek hasta ölmüştü.

S.Ç’nin herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı, M.A.K’nin ise aort diseksiyon rahatsızlığı olduğu kaydedildi.

9 kayıp da Şubat’ta…

Şubat ayında ise COVID-19 nedeniyle tedavi gören 9 hastanın yaşama veda ettiği verilere yansıdı.

6 Şubat’ta 62 yaşındaki S.Y isimli erkek hayata vea etmişti.

Hastanın, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay ( akut inme) nedeni ile hastaneye başvurmuştu.

7 Şubat’ta 52 yaşındaki H.U isimli erkek yaşamını yitirmişti.

Hastanın kronik atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay ( akut inme) rahatsızlıklarına sahip olup, hasta beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış ve ardından yoğun bakımda takibe alınmıştı.

79 yaşındaki M.K isimli bir kadın, 11 Şubat’ta hayata veda etmişti. Hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunuyordu.

14 Şubat’ta ise 67 yaşında E.A ile 58 yaşındaki S.Y isimli iki erkek hasta yaşamını yitirmişti.

E.A’nın hipertansiyon hastası olduğu, S.Y’nin kroner arter hastası olduğu belirtilmişti.

Öte yandan 16 Şubat’ta ise 68 yaşındaki KOAH hastalığı bulunan H.E isimli erkek hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

17 Şubat’ta olan 82 yaşında (erkek) C.Y hayata veda etmişti. Söz konusu kişi

hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği bulunuyordu.

19 Şubat’ta ise 81 yaşında hipertansiyon hastalığı ve diyabet olan M.H isimli erkek hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

COVID-19 tedavisi gören 82 yaşındaki E.İ isimli erkek hasta, 21 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Mart’ta 3 kayıp…

Mart’ta ise 3 kişinin COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı.

3 Mart’ta 84 yaşındaki F.D hayatını kaybetmişti.

25 Mart tarihinde ise 43 yaşında H.D isimli kadının hayatını kaybettiği bakanlık verilerine yansıdı. H.D’nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyordu.

30 Mart’ta ise 84 yaşında (erkek) İ.A, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hastanın hipertansiyon, koroner arter rahatsızlıkları bulunduğu kaydedilmişti.

Nisan’da durum neydi?

Pandemi Hastanesi’nde 30 Mart’tan itibaren yoğun bakımında tedavi gören 89 yaşındaki M.G isimli erkek hasta 9 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunduğu da kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan’da 61 yaşındaki K.S isimli erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunduğu kaydedilmişti.

18 Nisan’da Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde tedavi gören 91 yaşında (kadın) D.Ö hayatını kaybetmişti.

Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

27 Nisan’da COVID-19 nedeniyle iki kişi 45 yaşındaki E.K isimli kadın ile 100 yaşındaki Y.T isimli erkek hayatını kaybetmişti.

E.K’nin sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunduğunu belirtilmiş, Y.T’nin ise hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları olduğu kaydedilmişti.

Mayıs…

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 1 Mayıs’ta 59 yaşındaki F.S isimli erkek şahıs yaşamını yitirdi.

Söz konusu hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi rahatsızlıkları bulunduğu açıklanmıştı.

6 Mayıs’ta 88 yaşında ( Erkek) H.D’nin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı.

Haziran’da ise 2 kişi yaşamını yitirdi

Haziran ayında düne kadar 2 kişi COVID-19 nedeniyle yaşama veda etti.

10 Haziran’da diyabet hastalığı olan 52 yaşında (erkek) C.K isimli kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

18 Haziran’da ise Covid-19 tanısıyla 27 Mayıs 2021 tarihinden bu yana Acil Durum( Pandemi ) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşında ( erkek) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın diyabet, tansiyon, son dönem böbrek yetersizliği ( Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlığı bulunuyordu.