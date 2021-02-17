COVID-19'a bir kayıp daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 82 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19 tanısıyla 13 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği, aritmi olan 82 yaşında (erkek) C.Y’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Bugünkü ölüm ile birlikte Covid-19'a kaybedilen hasta sayısı 21 oldu.