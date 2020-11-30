COVID-19 önlemleri değerlendirildi

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Coronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, salgınla mücadele kapsamındaki önlemler, ülkeye giriş-çıkışlardaki tedbirlerin sıkılaştırılması gibi konularda karşılıklı görüş alış verişinde bulundukları bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen toplantı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile sivil havacılık ve muhaceret yetkilileri de katıldı.