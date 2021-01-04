Covid-19 mutasyonu güneyde görüldü

Birleşik Krallık yetkilileri tarafından duyurulan SARS-CoV-2’nin yeni türü VOC 202012/01, Kıbrıs’ta da görüldü.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Avrupa Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Merkezi’nin talimatıyla, ilk kez Birleşik Krallık’ta görülen ve diğer Avrupa ülkelerine de yayılan SARS-CoV-2 virüsünün yeni türü VOC 202012/01’nin Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde yapılan özel bir görüntülemeyle, Birleşik Krallık’tan gelen kişilerden alınan örnekler üzerinde yapılan testlerde virüsün yeni türü tespit edildi.

Yeni mutasyonun açıklandığı 20 Aralık’tan bu yana ve iki hafta önce Birleşik Krallık’tan ülkeye gelen tüm yolculardan alınan örneklerin Enstitüye gönderildiği, 6-20 Aralık 2020 tarihleri arasında incelenen 19 örnekten 12’sinin mutasyona uğramış VOC 202012/01 virüs taşıdığı tespit edildi.



Yeni koronavirüsü tipi daha yüksek viral yük taşıyor ve insandan insana daha kolay geçiyor.

Sağlık Bakanlığı, Birleşik Krallık’tan gelen yolcular için uygulanan karantina tedbirlerinin 10 Ocak’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde testleri olumlu olan kişilerden alınan örneklerden koronavirüsünün diğer türünün Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmadığına karar vermek için özel testler yapıldığını duyurmuştu.