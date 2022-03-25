COVID-19: Kuzeyde 842 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106 olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106 olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir.
368 kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Mağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 842
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152
Toplam Vaka Sayısı: 80.687
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı: 5949
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 831
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225