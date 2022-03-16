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COVID-19: Kuzeyde 602 vaka

COVID-19: Kuzeyde 602 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.

247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Mağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 602        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166 

Toplam Vaka Sayısı: 74.870           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4085

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 749

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363

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