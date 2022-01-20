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COVID-19: Kuzeyde 590 vaka

COVID-19: Kuzeyde 590 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanmış, 866 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 107 kişi Mağusa, 40 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 590    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825        

Toplam Vaka Sayısı: 49.228      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5858       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1635

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544       

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600   

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4686       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 115576   

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