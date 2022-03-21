COVID-19: Kuzeyde 563 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.940 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmış, 390 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.940 olup, 563 pozitif vakaya rastlanmış, 390 kişi taburcu edilmiştir.
291 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 108 kişi Mağusa, 50 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 20 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.940
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 563
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319
Toplam Vaka Sayısı: 77.685
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı: 4747
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 809
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373