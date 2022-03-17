Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: Kuzeyde 538 vaka
COVID-19: Kuzeyde 538 vaka

COVID-19: Kuzeyde 538 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493 kişi taburcu edilmiştir.

251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Mağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 538         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795  

Toplam Vaka Sayısı: 75.408            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4123

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 687

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206  

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1868       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136569 

Bu haber toplam 373 defa okunmuştur
Etiketler : ,