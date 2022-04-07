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COVID-19: Kuzeyde 451 vaka

COVID-19: Kuzeyde 451 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.

243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930    

Toplam Vaka Sayısı: 89.355           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 5894  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 550   

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