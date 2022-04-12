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COVID-19: 2 CAN KAYBI, 340 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 340 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 

143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Mağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777  

Toplam Vaka Sayısı: 91.051            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884              

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3873 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 539 

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