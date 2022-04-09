COVID-19: Kuzeyde 332 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120 olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120 olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.
166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Mağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367
Toplam Vaka Sayısı: 90.120
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Karantinadaki Vaka Sayısı: 4871
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
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