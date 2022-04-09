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COVID-19: Kuzeyde 332 vaka

COVID-19: Kuzeyde 332 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120  olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120  olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır.

166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Mağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7  kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367    

Toplam Vaka Sayısı: 90.120            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4871  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:    

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