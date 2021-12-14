COVID-19: Kuzeyde 215 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.839 olup, 151'i yerel 215 pozitif vakaya rastlanmış, 314 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.839 olup, 151'i yerel 215 pozitif vakaya rastlanmış, 314 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 151 kişi ise yerel vakadır.
45 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 34 kişi Mağusa, 12 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.839
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 215
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62
Yerel Vaka Sayısı: 151
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 314
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.392.773
Toplam Vaka Sayısı: 32.363
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.804
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2440
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 92
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2328
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2765
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 522
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 611
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6591
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.788