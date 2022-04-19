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COVID-19: Kuzeyde 189 vaka

COVID-19: Kuzeyde 189 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır.

90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Mağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155 

Toplam Vaka Sayısı: 92.421         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 2150 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 367  

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