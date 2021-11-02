COVID-19: Kuzeyde 149 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.977 olup, 126'sı yerel 149 pozitif vakaya rastlanmış,119 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 37 kişi Mağusa, 6 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

2 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.977

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 149

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 126

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.567. 192

Toplam Vaka Sayısı: 22.763

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.418

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1259

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1209

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1479

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6476

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 76.323