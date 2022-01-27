COVID-19 kaynaklı iki ölüm daha…

Pandemi Hastanesi sabah saatlerinde güne iki ölümle başladı. Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören 95 yaşındaki Afet Eriş ve 58 yaşındaki Leman Kılıçoğlu bu sabah art arda hayatını kaybetti.

Pandemi Hastanesi yetkilileri Eriş’in 22 Ocak’tan, Kılıçoğlu’nun ise 14 Ocak’tan beri yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ve her ikisinin de herhangi bir kronik hastalığı olmayan, aşısız kişiler olduğunu aktardı.

Eriş ve Kılıçoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 167’ye yükseldi.