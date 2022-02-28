COVID-19 kaynaklı iki ölüm birden

Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören 101 yaşındaki Keziban Zaifoğlu 89 yaşındaki Emine Yeşiltepe bugün hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Yeşiltepe’nin aşısız olduğu öğrenilirken, tedavi gördüğü süreçte iki kez de yoğun bakıma alındığı gelen bilgiler arasında.

101 yaşındaki Keziban Zaifoğlu’nun ise iki doz Sinovac, iki doz da Biontech aşısı olduğu öğrenildi.

Bu ölümlerle birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde Mart 2020’den bu yana gerçekleşen ölümlerin sayısı 194’e yükseldi.