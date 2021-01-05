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COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha

COVID-19 kaynaklı bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

 Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek az önce hayatını kaybetti. Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu."

 

Son 5 günde 3 ölüm

Kıbrıs'ın kuzeyinde son günlerde yaşanan vaka artışlarıyla birlikte ölü sayısında da bilanço artıyor. 1 Ocak'tan bugüne dek geçen 5 günde Covid-19 kaynaklı 3 ölüm gerçekleşti. 

Öte yandan, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne dek 9 kişi coronavirüs salgınından yaşamını yitirdi.

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