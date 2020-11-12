Covid-19 aşısının arka planındaki Türk-Yunan dostluğu

BioNTech ve Pfizer şirketlerinin Covid-19 için geliştirdiği aşının yüzde 90 üzeri etkili olduğunun ortaya çıkması, tüm dünyanın dikkatini bu firmalara çevirdi. Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19'a karşı geliştirilen aşının arkasındaki Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünya medyasının ilk sayfalarında yer aldı.

New York Times Gazetesi'ne konuşan ikili, aşı üzerinde çalışma kararını, geçen ocakta tıp dergisi The Lancet'te Çin'in bazı bölgelerinde hızla yayılan koronavirüsün pandemiye dönüşeceğini belirten bir makaleyi okumasının ardından aldı.

Almanya merkezli şirketteki tatiller iptal edilirken bilim insanları Project Lightspeed (Işık hızı Projesi) üzerinde çalışmaya başladı.

Bir Türk-Yunan dostluğu

Gelecek vaat eden birkaç aşı adayının BioNTech tarafından belirlenmesinin ardından Dr. Şahin, şirketin onları hızla test etmesi, düzenleyicilerden onay alması ve pazara en iyi adayı sunması için yardıma ihtiyacı olacağı sonucuna vardı. BioNTech ve Pfizer, 2018'den beri grip aşısı üzerinde zaten birlikte çalışıyorlardı ve martta koronavirüs aşısı üzerinde işbirliği yapmayı kabul ettiler.

O zamandan beri Uğur Şahin ile Pfizer'in Yunan tepe yöneticisi Albert Bourla arasında bir dostluk doğdu. İkili, New York Times'a verdikleri son röportajlarında bilim insanı ve göçmen olmalarından dolayı aralarında sıkı bir bağ oluştuğunu söylüyor.

Dr. Şahin, “Anladık ki o Yunanistan'dan ben ise Türkiye'den geliyoruz" diyor ve başından beri durumun "çok kişisel" olduğunun altını çiziyor.

New York Times'a geçen ay röportaj veren Pfizer'ın tepe yöneticisi Burla, Uğur'u "Çok, çok özel bir şahıs" olarak tanımlıyor. Ticaret onu ilgilendirmiyor, hiç de sevmiyor; yoğunlaştığı tek şey bilim" diyor Burla Dr. Uğur için. O prensipleri olan bir bilim insanı. Ona güvenim tam."

BioNTech bir aile şirketi

'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır 'sözü BioNTech ile tekrar teyit ediliyor. Bu başarının arkasındaki diğer bir isim de BioNTech'in diğer kurucusu Özlem Türeci. 53 yaşındaki Türeci Almanya'da Türkiye'den göçmüş bir fizikçi babanın kızı. Uğur Şahin kadar "işkolik" olan Türeci, evlendikleri gün merasimin hemen ardından soluğu eşiyle birlikte laboratuvarda almış.

Türeci-Şahin çiftinin kurduğu BioNTech, Covid-19 sayesinde yükseliş yakalayan bir firma değil. Berlin dahil birçok Alman şehri, Cambridge ve Mass'ta ofisi bulunan şirkette şu anda bin 800 araştırmacı çalışıyor.

Pfizer ile ortaklık ise 2018'den beri devam ediyor. Ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı geçen yıl laboratuvarın HIV virüsü ve tüberküloz için yaptığı araştırmaları desteklemek için 55 milyon dolarlık bir fon yardımında bulundu. 2019'da ise Uğur Şahin, İran'ın iki yılda bir en başarılı Müslüman bilim insanlarına verdiği Musatafa Ödülü'ne layık görüldü.

Aşı hakkındaki olumlu haberi pazar gecesi evlerinde öğrenen Şahin ve Türeci, kutlamayı hemen evde bir Türk çayı demleyerek yapmış.