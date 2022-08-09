Covid-19 aşılarında yeni dönem

2019'un son aylarında hayatımıza giren Coronavirüs (Covid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde BA.4 ya da BA.5 Omicron varyantları ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda

Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor.

Dünyada tabiri caizse Omicron alarmına geçmişken beklenen açıklama Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, şirket 'Uzun ve geniş bir koruma' sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının güncel versiyonunun klinik testlerine başlayacağını duyurdu. Testlerin bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Söz konusu aşının Omicron'un BA.4 ve BA.5 gibi yeni varyantlarına karşı geliştirildiğinin altı çizildi.

Aynı açıklamasa aşının bu yıl içinde satışa sunulmasının beklendiği bilgisine de yer verildi. İngiliz gazete şirketin gerekli onayları alabilmesi durumunda aşının dağıtımına Ekim ayında başlanabileceğini yazdı.

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya coronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

İngiliz profesör uyardı: Bu 2 semptoma dikkat

Öte yandan 'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten İngiliz Profesör Tim Spector, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

'Şu anda soğuk algınlığından iki kat daha fazla Covid vakası var' virüse yakalandığınızı varsaymanızı gerektiren iki semptomu açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Spector, yorgunluk ve boğaz ağrısı şikayeti olan kişileri acilen test yaptırmaya davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Nisan ayında BA.4 ve BA.5'i izlemeye başladı. Bazı ülkelerde bu varyantlar diğer Covid türlerine baskın gelmeye başlamış durumda.

İngiliz profesör test yaptırmayanların kendilerini kovid pozitif olarak görmeye ve bulaşı önlemek adına dikkatli olmaya davet etti.

Aşı olanlara çağrı

'İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala virüsü kapıyorlar' sözleri ile aşı olanlara seslenen Spector, aşıları tam olan kişilerin dahi Pandemi kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi