COVID-19: 80 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 123 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 123 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 21 kişi Mağusa, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.769.138
Toplam Vaka Sayısı: 18.967
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4411
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 826
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 929
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6192
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.282