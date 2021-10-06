COVID-19: 79 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.223 olup, 65'i yerel 79 pozitif vakaya rastlanmış, 76 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.223 olup, 65'i yerel 79 pozitif vakaya rastlanmış, 76 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 65 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 16 kişi Mağusa, 10 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.223
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 79
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 65
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.042.285
Toplam Vaka Sayısı: 19.993
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.045
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 869
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 810
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2488
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 665
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7468
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 61.529