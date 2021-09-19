COVID-19: 71 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50'si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50'si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Mağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 50
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.711.627
Toplam Vaka Sayısı: 18.722
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1324
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 612
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5887
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.577