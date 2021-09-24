COVID-19: 66 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52''si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Mağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
24 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.807.160
Toplam Vaka Sayısı: 19.104
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 945
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4573
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954