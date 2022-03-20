COVID-19: 2 CAN KAYBI, 551 VAKA
Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.
265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Mağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379
Toplam Vaka Sayısı: 77.122
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167