Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: 2 CAN KAYBI, 551 VAKA
COVID-19: 2 CAN KAYBI, 551 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 551 VAKA

Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 400  kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte 2 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 400  kişi taburcu edilmiştir.

265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Mağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 551         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379  

Toplam Vaka Sayısı: 77.122             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:  

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183  

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167  

Bu haber toplam 350 defa okunmuştur
Etiketler : ,