Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: 2 CAN KAYBI, 172 VAKA
COVID-19: 2 CAN KAYBI, 172 VAKA

COVID-19: 2 CAN KAYBI, 172 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olup, 2 kişi vefat etmiş, 172 pozitif vakaya rastlanmıştır.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olup, 2 kişi vefat etmiş, 172 pozitif vakaya rastlanmıştır.

88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi Mağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747

Toplam Vaka Sayısı: 92.279         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 2265  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2265  

Bu haber toplam 729 defa okunmuştur
Etiketler : ,