COVID-19: 2 CAN KAYBI, 147 VAKA

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.663 olup, 106'sı yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 106 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 29 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

18 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.663

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 106

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649

Toplam Vaka Sayısı: 33.041

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2467

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 345

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.988