COVID-19: 101 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.389 olup, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlanmış, 182 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.389 olup, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlanmış, 182 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 73 kişi ise yerel vakadır.
31 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 12 kişi Mağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.389
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 101
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 73
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 182
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .631.561
Toplam Vaka Sayısı: 18.296
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.584
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1640
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1462
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2796
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 682
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5022
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 48.817