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COVID-19: 1 haftada 3 ölüm, 1950 vaka

COVID-19: 1 haftada 3 ölüm, 1950 vaka

27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.447 olup, 3 kişi vefat etmiş, 1950 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.447 olup, 3 kişi vefat etmiş, 1950 pozitif vakaya rastlanmıştır.

(27 Temmuz-02 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.447

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1950

Kaybedilen Hasta: 3

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