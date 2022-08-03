COVID-19: 1 haftada 3 ölüm, 1950 vaka
27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.447 olup, 3 kişi vefat etmiş, 1950 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.447 olup, 3 kişi vefat etmiş, 1950 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(27 Temmuz-02 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.447
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1950
Kaybedilen Hasta: 3
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